La Liga va reprendre... sur FIFA 20 !

Roberto pour le Barça, Courtois pour le Real Madrid

Après le derby de Séville joué sur FIFA 20 entre Sergio Reguilon (Betis Seville) et Borja Iglesias (FC Séville), l’expérience va être reconduite à l’échelle de la Liga. C’est le joueur d'esport espagnol Ibai Llanos qui a eu cette idée, qu'il a postée sur Twitter. Un message auquel les joueurs n’ont pas tardé à répondre, et ils vont donc disputer à la fin de la semaine ce tournoi, qui sera diffusé sur Twitch.Le tournoi sera organisé de la manière suivante : chacune des 12 premières équipes de la Liga (selon le classement réel) sont d’ores et déjà qualifiées pour les huitièmes. Les autres équipes devront jouer vendredi un tour préliminaire pour les quatre autres tickets. Et samedi se disputeront les huitièmes et les quarts, avant les demis et la finale le dimanche. Tous les dons effectués en ligne durant l’événement seront reversés à la lutte contre le coronavirus. L’organisateur a aussi donné la liste des participants. Le FC Barcelone sera représenté par Sergi Roberto, le Real Madrid par Thibaut Courtois, le FC Séville par Borja Iglesias, le Valence FC par Carlos Soler et l’Atlético de Madrid par Alvaro Morata ou Joao Felix.