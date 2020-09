La Liga : une première journée sans stars mais avec un derby

La reprogrammation des matches d'ouverture et de clôture de la première journée mercredi soir, à moins de 48 heures du coup d'envoi, va offrir le privilège du lever de rideau de cette Liga 2020-2021 à Eibar, qui reçoit le Celta Vigo dans son petit stade d'Ipurua à huis clos, samedi à 16h00.

Dimanche, le calendrier a réservé le premier derby de Liga: Valence reçoit son voisin Levante à 21h00 au stade Mestalla.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid (C1), Getafe et le Séville FC (C3) et Elche (play-offs d'accession à la Liga), qui ont fini leur saison 2019-2020 en août, démarreront le championnat plus tard que les autres équipes, et s'affronteront lors de d'une première journée qui sera disputée à une date ultérieure.

Programme de la première journée (heures locales) :

Samedi :

(16h00) Eibar - Celta Vigo

(18h30) Grenade - Athletic Bilbao

(21h00) Cadix - Osasuna

Dimanche:

(14h00) Alavés - Betis Séville

(16h00) Valladolid - Real Sociedad

(18h30) Villarreal - Huesca

(21h00) Valence CF - Levante

NDLR: Real Madrid - Getafe, Atlético Madrid - Séville FC, et FC Barcelone - Elche sont repoussés à une date ultérieure.

NDLR: Les quatre premiers du championnat sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le 5e est qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Ligue Europa.

Les trois derniers du championnat descendent en 2e division.