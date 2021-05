La Liga : Un week-end pour rien

Tout ça pour ça... Après la 35eme journée de Liga, on n'y voit toujours pas plus clair dans la course au titre. Malgré deux confrontations directes en moins de 48 heures, l'Atlético Madrid est toujours en tête avec deux points d'avance sur le Real Madrid et Barcelone. Si Séville est désormais relégué à six unités, c'est à cause de sa défaite de lundi dernier contre Bilbao et pas à la suite de son déplacement dans la capitale pour affronter les champions en titre. Ce dimanche, les hommes de Zinedine Zidane avaient leur destin entre les mains après le nul de la veille entre les Catalans et les Colchoneros (0-0). S'ils ont réussi à marquer face aux Andalous, ce n'était que pour revenir au score à deux reprises et limiter la casse (2-2). Dominateurs, les Madrilènes ont été sanctionnés par l'efficacité offensive des Rojiblancos. Ils n'ont jamais mené au score et ils ont surtout du attendre la fin du temps additionnel pour enchaîner un 14eme match consécutif sans défaite. Une série aussi impressionnante que vaine. Avec trois nuls sur les quatre derniers matchs, les partenaires de Karim Benzema n'avancent plus. Surtout, ils n'arrivent pas à accélérer pour dépasser le voisin madrilène.

Le Real freiné par Séville après un match loco :





Le Real Madrid et ses trois coups pour rien



Pour l'institution merengue, toutes les occasions de prendre la tête ont été manquées. Quand l'Atlético a perdu à Bilbao (2-1), le champion en titre a été tenu en échec par le Betis Séville (0-0). Quand le Barça est battu à domicile par Grenade (1-2), le Real n'a pas trouvé la faille face à Getafe (0-0). Quand les deux autres membres du podium se sont neutralisés (0-0), le match nul arraché face à Séville a eu des airs d'exploit (2-2). Ces scores de parité pourraient bientôt laisser la place aux regrets.

Le temps presse et les opportunités de prendre les devants vont se raréfier. Même s'il n'y a pas eu de vainqueur ce week-end, le gagnant est l'Atlético Madrid. En perdition, les hommes de Diego Simeone sont toujours en tête du championnat. Et c'est un petit miracle. Sur les dix derniers matchs, ils ont marqué dix points de moins que le Real et le Barça. Mais c'est encore suffisant pour passer une 27eme journée consécutive à la première place du classement et la conserver après un week-end qui s'annonçait extrêmement périlleux.