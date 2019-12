La Liga : Todibo, un éclair avant la mise en orbite ?

Sur les réseaux sociaux, le nom d’un homme, un seul, est ressorti mardi soir : celui de Jean-Clair Todibo. Et pour cause ! Le jeune Français de 19 ans, pour sa première apparition sur la scène européenne, a livré une partition magnifique sur la pelouse de Giuseppe-Meazza, se mettant dans la poche le public catalan, présent soit au stade soit devant sa télévision. Face au leader de la Serie A, le Tricolore, ancien judoka, a travaillé ardemment au ippon du Barça sur l’Inter et l’élimination des Nerazzurri de la compétition. Au point de voir apparaître sur la toile au coup de sifflet final des compilations des meilleurs moments de sa partie…

Un danger pour Umtiti ?

Il a aussi montré sur le tatami italien de très nombreuses qualités dans une défense à trois 100% bleu-blanc-rouge aux côtés de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti. A vrai dire, du trio français, le numéro 6 est celui qui a signé la performance la plus aboutie sur le terrain, menant une bataille de longue haleine face à Romelu Lukaku, remportée à l’usure face au Belge. Quant à Lautaro Martinez, l’Argentin a brillé lui aussi face à l’arrière-garde catalane, mais rarement quand il avait Todibo sur le dos.

Percutant balle aux pieds pour casser la première ligne de pressing, le jeune blaugrana a fait admirer à plusieurs reprises une justesse technique au-dessus de la moyenne pour un défenseur central, et son abattage dans les duels a plusieurs fois permis au FC Barcelone de garder la tête hors de l’eau. Dès lors, la question mérite d’être posée : Jean-Clair Todibo, acheté 1 M€ par la formation espagnole au TFC il y a un an, peut-il jouer plus que les utilités au Barça ?

Valverde va-t-il lui faire confiance ?

La réponse, seul Ernesto Valverde la détient. Derrière l’inamovible duo Gerard Piqué - Clément Lenglet, Samuel Umtiti, qui peine à revenir à son meilleur niveau depuis l’an passé, n’offre plus les mêmes garanties qu’avant la Coupe du Monde. Et la défense à trois instaurée par le coach basque en Lombardie, si elle ne fait absolument pas partie de l’ADN du Barça, peut être une solution tactique de rechange très séduisante lors de certains rendez-vous. Finalement, ce qui s’est joué sur la pelouse transalpine, c’est peut-être bien l’avenir à court terme de Jean-Clair Todibo en Catalogne. Pressenti pour être céder en prêt par le FC Barcelone dès cet hiver et dans les petits papiers du Bayer Leverkusen et de l’AC Milan, Todibo, dont la clause libératoire s’élève à 150 M€, a marqué les esprits pour sa première sur la scène européenne. De là à changer sa destinée en Espagne à une semaine du Clasico ?