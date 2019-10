Jean-Clair Todibo a participé à la fête du FC Barcelone face à Séville (4-0). Titularisé en charnière centrale en l'absence de Lenglet suspendu et d'Umtiti toujours blessé, l'ancien Toulousain a plutôt bien fait son travail aux côtés de Gerard Piqué. S'il a demandé le changement à la 74e minute, c'était en raison de crampes et non pas pour une blessure croît savoir le Mundo Deportivo.

Une excellente nouvelle pour Valverde puisque Ronald Araujo, autre jeune défenseur, a vu rouge dans la foulée tandis que Piqué a reçu un 5e avertissement et manquera donc le prochain match contre Eibar. Tout porte à croire que Todibo aura une nouvelle chance de jouer.