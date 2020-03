La Liga suspendue pour au moins 2 journées !

Après la Serie A, c'est au tour de la Liga d'être impactée frontalement par l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier. La Ligue espagnole a réagi quelques minutes après l'annonce du Real Madrid qui a placé ses joueurs en quarantaine. Un membre de l'équipe de basket madrilène est en effet touché par le coronavirus. Et les équipes de basket et de football partagent les mêmes infrastructures à la Ciudad Real Madrid, le centre d'entraînement.



"Compte tenu des circonstances connues ce matin (jeudi), à savoir la quarantaine mise en place au Real Madrid et aux éventuels cas positifs chez les joueurs d'autres clubs, la Liga considère que les circonstances sont déjà en place pour poursuivre la prochaine phase du protocole d'action contre le COVID- 19, apprend-on dans un communiqué publié par la Ligue Espagnole de football. En conséquence, conformément aux mesures établies dans le décret royal 664/1997 du 12 mai, il convient de suspendre au moins les deux prochaines journées de championnat. Cette décision sera réévaluée après la levée des quarantaines décrétées dans les clubs concernés et d'autres cas possibles qui pourraient survenir."



