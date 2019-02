Dimanche soir, sur la pelouse de Levante à l'occasion de la 26e journée de Liga, Karim Benzema a participé au succès du Real Madrid en marquant sur penalty son 11e but de la saison dans cette compétition. L'attaquant tricolore a ainsi déjà fait aussi bien qu'en 2016-2017 en championnat, ce alors qu'il est de nouveau passé par des moments compliqués durant la première moitié de l'exercice 2018-2019, en même temps que toute la Maison Blanche par ailleurs. Ce qui résume un peu toute l'histoire de KB9 chez les Merengues, entre sifflets des socios de Bernabéu, ou applaudissements nourris. Actuellement, l'enceinte madrilène savoure le rendement de son buteur, que l'on comparait au Brésilien Ronaldo à son arrivée en 2009.

Car cela fera bientôt dix ans que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais est un titulaire indiscutable au sein de l'une des plus prestigieuses formations de la planète football. L'exploit n'est pas anodin... "Dans ce club, il faut un très gros mental. Que tu marques des buts ou que tu n'en marques pas, tu ressens constamment une énorme pression. Sur le terrain, on ne te fait pas de cadeau", rappelle-t-il par ailleurs dans les colonnes de France Football, dans un entretien à paraître mardi.

Avec le temps, Karim Benzema a lui aussi pris conscience que sa longévité a un tel niveau est rare. Et qu'importe les mauvais moments, après tout, car il y en a eu quelques-uns. "Peut-être qu'au départ, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais souhaité, notamment au cours de ma première saison, qui n'avait pas été très bonne, explique-t-il. Mais c'était lié à une question d'adaptation. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les gens ont compris mon jeu et ce que je peux apporter à ce club".

Non, le Français n'avait finalement rien à voir avec l'icône Ronaldo, et n'était pas le buteur annoncé à son arrivée. D'autant que KB9 n'a pas hésité à se mettre au service de la star Cristiano Ronaldo jusqu'au départ du quintuple Ballon d'or l'été dernier. "On formait un bon duo. Je le cherchais sans cesse avec pour objectif de l'aider à inscrire encore plus de buts. J'étais dans un second rôle", confirme-t-il. Et c'est sans doute ce qui a nui à son image, affublé du prestigieux numéro 9 dans le dos. "Je regrette vraiment qu'aujourd'hui on parle plus de statistiques de nombre de buts et d'occasions que de jeu. Pour moi, le foot est avant tout un jeu. Ce n'est pas que des statistiques. Ce n'est pas le basket !". Malgré tout, avec plus de 230 buts inscrits toutes compétitions confondues avec la tunique du Real Madrid sur les épaules, KB9 ne s'en sort pas trop mal non plus dans ce domaine...



