Si le Real Madrid est co-leader du championnat d’Espagne, en compagnie de Grenade et de l’Athletic Bilbao, c’est en grande partie grâce à Karim Benzema. L’attaquant français, auteur de cinq buts en autant de matchs de Liga n’est pas étranger à la bonne tenue de la Maison Blanche au classement. Un rendement qui fait de lui « Monsieur 50% » du Real Madrid (cinq des dix buts marqués). Positionné en pointe de l’attaque, il est le plus décisif de son équipe malgré le bon retour de Gareth Bale et l'arrivée d'Eden Hazard, qui peine à retrouver son meilleur niveau. Depuis le début de la saison, Benzema a réussi à trouver la solution alors que, collectivement, son équipe était en échec. Pour preuve, à quatre reprises lors des cinq premières journées, il a ouvert le score pour son équipe.

Lors du dernier match de championnat à Séville, le Français a complètement crevé l’écran. Omniprésent sur le front de l’attaque, il a ponctué son match par un cinquième but en championnat. Une tête magistralement placée qui permet au Real Madrid d’être en tête avec Bilbao et à lui de rejoindre Gerard Moreno (Villarreal) et Loren (Bétis Séville) tout en haut du classement des buteurs.

La Liga : Le Real Madrid s'en remet à Benzema

À l’issue de la rencontre, au micro de beIN SPORTS, Zinédine Zidane n’a pas hésité à glisser quelques éloges concernant le numéro 9 madrilène : "Je suis vraiment content pour Karim, il le mérite car il est très bon." Et même son coéquipier Dani Carvajal a salué la belle performance du buteur du soir au Stade Ramon Sanchez Pizjuan : "C'est notre buteur donc c'est forcément un joueur très important dans l'équipe et ce soir, il a marqué un but capital pour nous." De quoi faire plaisir et donner encore plus de confiance au Français.

Zidane : "C'est juste magnifique de voir Benzema comme ça"

Benzema se mue en leader

Présent au club depuis maintenant dix ans, Benzema fait partie des meubles avec Sergio Ramos et Marcelo, arrivés respectivement en 2005 et 2007. Derrière ces deux joueurs, il a été désigné par Zidane pour porter le brassard de capitaine. Un rôle qu’il a tenu face au Paris Saint-Germain lors de la première journée de Ligue des Champions. En retrait ces dernières saisons avec la présence de Ronaldo, il se contentait d’un rôle de lieutenant à celui de leader aujourd’hui. Un rôle que la presse espagnole n’a pas hésité à lui donner au lendemain de la belle victoire à Séville et notamment les quotidiens As et Marca qui ont mis le Français en Une, avec respectivement : « Benzema est le leader » et « Benzema montre le chemin.»

Alors que Zinédine Zidane avait annoncé en conférence de presse d'avant-match que son attaquant fétiche pouvait faire l'objet d'une mise au repos après l'enchaînement des rencontres, il l'a finalement retenu pour la rencontre de ce soir face à Osasuna (en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1 à 21h). Gareth Bale est mis au repos par Zizou. Marca annonce le Français titulaire sur le front de l’attaque, avec Luka Jovic à ses côtés. Mission pour Karim Benzema et ses coéquipiers : prendre les trois points face à une équipe invaincue cette saison et qui n’a encaissé que trois buts, qui fait d’elle la troisième meilleure défense de La Liga. De quoi faire le plein de confiance avant le derby face à l’Atlético samedi soir au Wanda Metropolitano (en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 2.)