La Liga : Real Madrid, attention à la fin de cycle

Le Real Madrid se retrouve (de nouveau) dans une mauvaise passe. Le champion d'Espagne en titre n'a remporté que trois de ses huit dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Durant cette même période, le club madrilène a également enregistré deux matchs nuls mais également et surtout trois défaites. Parmi ces revers, deux ont entraîné une élimination pour les Merengue. La première est intervenue le 14 janvier dernier, lors des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne, contre l'Athletic Bilbao (1-2). La seconde a fait encore bien plus parler, puisque la Casa Blanca a été sortie en 16emes de finale de la Coupe du Roi, le 20 janvier dernier, sur la pelouse d'Acoyano (2-1), une formation évoluant en troisième division. Forcément, cette accumulation de mauvais résultats fait beaucoup parler en Espagne.

L'Atlético irrattrapable ?

Revenu sur le banc du Real au mois de mars 2019, Zinédine Zidane se retrouve en première ligne, sous le feu des critiques. D'autant plus qu'en Liga, ses protégés semblent être bien loin de pouvoir conserver leur titre de champion d'Espagne. En effet, après 22 journées déjà disputées, les Merengue, actuellement troisièmes, accusent un retard de huit unités sur l'actuel leader du classement, à savoir leur grand rival, l'Atlético de Madrid, qui possède même encore deux rencontres à disputer. Quant au Real, sa rencontre en retard, comptant pour la 1ere journée, sera disputée ce mardi (21h00), contre Getafe. Le but étant non seulement de tenter de se rapprocher des Colchoneros mais également et surtout de montrer un visage bien plus conquérant que celui de ces dernières semaines. Surtout que les échéances vont continuer à s'enchaîner.

Sergio Ramos va manquer plusieurs semaines de compétition

L'une d'entre elles, et certainement la plus importante, reste la Ligue des Champions. Le 24 février prochain, à 21h00, le Real se déplace sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, à l'occasion des huitièmes de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions européennes. A cette occasion, également pour les rencontres qui précèderont celle-ci, le club du président Florentino Perez devra faire sans plusieurs joueurs, actuellement à l'infirmerie. Et parmi ceux-ci, le plus important reste certainement Sergio Ramos. L'emblématique défenseur central international espagnol (34 ans), opéré ce samedi d'un genou, sera absent pour les six prochaines semaines. Et si, ces derniers temps, les rumeurs concernant un possible départ du capitaine merengue en fin de saison n'ont pas cessé, cette longue absence pourrait être un indicateur de ce à quoi ressemblerait le Real dans un avenir proche. Une arrière-garde à remodeler et une véritable page qui se tournerait alors pour le club.