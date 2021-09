L'Atlético Madrid peut-il le (re)faire ? 71 ans après avoir su pour la dernière fois de leur histoire conserver le titre en Liga deux saisons de suite, les Colchoneros espèrent bien renouer avec l'euphorie des années 50. Sacrés à onze reprises en Espagne, les pensionnaires du Wanda Metropolitano ont pour le moment réussi deux fois à enchaîner, en 1940-41 et 50-51 donc. Désormais, les Madrilènes visent la passe de trois, après avoir bataillé jusqu'au bout avec le Real Madrid il y a quelques mois. Pour cela, les joueurs de Diego Simeone peuvent notamment compter sur deux éléments importants pour rêver en grand, à savoir un mercato estival qui semble très intéressant et des rivaux pas au mieux.

Le retour de Griezmann, la cerise sur le gâteau Cependant, si le titre de champion a logiquement rendu la saison 2019-20 très belle, les éliminations précoces en Ligue des Champions (contre Chelsea en huitième de finale) et contre Cornella (en 32eme de finale) ont mis en lumière quelques lacunes dans l'effectif des Rojiblancos. Pour corriger cela, l'Atlético de Madrid n'a pas lésiné lors de ce mercato d'été. Si le Français Benjamin Lecomte est venu remplacer Ivo Grbic (prêté à Lille), ce sont surtout les arrivées de Rodrigo de Paul (Udinese) et Matheus Cunha (Herta Berlin) qui ont fait parler... avant le 31 août. En effet, lors du dernier jour, les Colchoneros ont frappé un gros coup en récupérant Antoine Griezmann, prêté par le FC Barcelone avec option d'achat, alors que Saul Niguez est lui parti à Chelsea. Un renfort de poids qui leur devrait faire du bien offensivement.

Le Real Madrid et le FC Barcelone à la traine ? Fort de ce recrutement, l'équipe de Simeone apparait désormais armée de partout avec des postes doublés pour jouer sur différents tableaux. Le duo devant entre le champion du monde français et Luis Suarez fait déjà rêver. Pour l'heure, les Madrilènes semblent sans rivaux en Espagne, alors que les autres cadors ont vécu un été bien plus agité. Entre les problèmes financiers en Catalogne, qui ont notamment causé le départ de Lionel Messi, et des Merengue qui semblent en période de reconstruction, départs de Zinédine Zidane, Raphaël Varane et Sergio Ramos, et qui ont raté Kylian Mbappé, l'Atlético ne devra pas passer à côté de cette belle opportunité cette saison.