La Liga - Pour Séville, la victoire est impérative

Invaincu depuis presque deux mois, Séville doit enchaîner un sixième succès consécutif pour voir sa bonne série être récompensée. Avec un succès face à Bilbao ce lundi, le quatrième de la Liga gardera l'Atlético Madrid dans son viseur. Dans le cas contraire, il en sera fini des espoirs de titre des Andalous. Avec un match en moins, ils ont quatre points de retard sur le podium et six sur le leader du championnat. Même si leur saison est déjà réussie avec une qualification assurée pour la Ligue des Champions, s'arrêter en aussi bon chemin serait cruel pour une équipe sur le point de boucler le meilleur exercice de son histoire.

Une rareté depuis le début du printemps



Avant un week-end décisif avec des confrontations directes entre les quatre prétendants au titre, Séville a l'opportunité de rester dans la course et mettre la pression sur des favoris qui ont multiplié les occasions manquées ces dernières semaines. Lors de la 34eme journée de la Liga qui s'achève ce lundi, ce n'est que la troisième fois depuis début mars que les trois premiers du championnat espagnol ont gagné le même week-end. C'est pour cette raison que les Sévillans ont pu revenir dans la course. C'est aussi pour cela que ce lundi plus que jamais, ils ont besoin de s'imposer pour suivre le rythme d'un trio de tête qui semble enfin être passé à la vitesse supérieure.



Un quatuor au top avant de s'affronter



L'Atlético Madrid reste sur deux succès consécutifs avant de se déplacer sur la pelouse d'un FC Barcelone qui a digéré sa défaite face à Grenade avec une victoire sur la pelouse de Valence ce dimanche. Le Real Madrid a aussi fini par gagner après deux matchs nuls consécutifs pour étirer sa série d'invincibilité à 13 rencontres de championnat avant la réception de Séville. Chez les quatre premiers de la Liga, les voyants sont au vert. Mais c'est le dernier week-end qu'ils vont finir en étant encore tous en course pour le titre. La semaine à venir sera décisive pour eux et encore plus pour Séville qui a deux gros matchs au programme pour enchaîner et rester en vie.



Séville, l'outsider inattendu :