La Liga - Pour l'Atlético Madrid, l'heure est venue d'attaquer

Et si l'Atlético Madrid était en fait une équipe qui a besoin de la possession pour briller ? Alors que les Colchoneros ont construit leurs récents succès sur une grosse défense et une efficacité offensive totale, ce schéma a été largement remis en cause depuis la mi-mars. Sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues, le club madrilène s'est toujours incliné quand il a laissé la possession à l'adversaire. Mais les deux fois où il a tenu le ballon, il s'est imposé. Malmenés lors de ses récents déplacements à Séville, les hommes de Diego Simeone restent sur une démonstration collective et un large succès face à Eibar (5-0). Comme une preuve que le besoin de se réinventer est réel du côté du Wanda Metropiltano.

Une attaque en berne, des résultats qui déraillent



Dans le sprint final de la Liga, l'Atlético a besoin d'aller de l'avant. Cela passe notamment par un succès contre Huesca ce jeudi. Contre les équipes du bas de tableau, la meilleure défense de Liga devra être d'attaque pour retrouver son efficacité. Le co-leader du championnat d'Espagne a besoin d'enchaîner les succès pour remporter le titre qui lui tendait les bras durant l'hiver. Et pour y arriver, il faudra plus d'efforts offensifs. Les Matelassiers ont perdu leur efficacité dans la zone de vérité et ils sont tombés dans une spirale négative : seulement cinq succès depuis le début du mois de février. Sur cette période, ils ont marqué 1,4 but par match contre 1,8 jusqu'à la 21eme journée.

Les coéquipiers de Thomas Lemar se sont enfermés dans leur volonté d'assurer le service minimum et ils ont perdu des points qui ont permis au Real Madrid et au FC Barcelone de revenir dans la course au titre. En moyenne, ils marquent tous les cinq tirs mais ce rendement est en nette baisse depuis plusieurs semaines. C'est d'autant plus vrai lors des absences de Joao Felix et Luis Suarez qui sont actuellement blessés. Les Colchoneros ont besoin de retrouver des certitudes dans le secteur offensif et visiblement cela passe par un volume de tirs plus important et donc une plus grande domination dans le jeu. Ce n'est pas dans les habitudes de l'Atlético Madrid mais pour aller au bout d'une saison particulière, cela sera peut-être une nécessité.



Luis Suárez indisponible, João Félix incertain :