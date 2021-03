[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

✨ Ousmane Dembélé ouvre le score contre Séville !

🎯 Une frappe très précise, son 3ème but de la saison !https://t.co/OsonZ1fk3w

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 27, 2021



Un dribbleur qui ne marque pas

Quatre saisons à Barcelone, quand on a du talent, ça offre un certain crédit. Joan Laporta aimerait prolonger Ousmane Dembélé et en faire un cadre potentiel des Blaugrana lors des saisons à venir, le Français n'ayant encore que 23 ans... Et comme Ronald Koeman le dit de manière très claire, "les seuls doutes portent sur son physique, pas sur ses qualités". "Sa place en attaque ne se discute plus", estime Sonny Anderson, quand Luis Fernandez le juge "énorme par sa vitesse et ses enchaînements". A voir les différences que le Français peut faire depuis le début de l'année 2021, les questions se portent irrémédiablement sur le rôle d'Antoine Griezmann. Pas sur lui.

"S'il est bien physiquement, il peut avoir un niveau exceptionnel, celui requis pour le Barça, reprend Ronald Koeman. Il sait jouer les duels comme la profondeur, le tout des deux pieds..." Titularisé en Ligue des Champions lors des deux matchs face au PSG, il a encore surpris par sa capacité à se démarquer, alors qu'il ne semblait qu'une machine à dribbler. Un seul manque criant et constant : la finition, lui qui s'est procuré près de quatre occasions franches face à Keylor Navas sur la seule première période du match retour au Parc des Princes et n'a jamais réussi à conclure.



Depuis sa première saison professionnelle à Rennes, douze buts en Ligue 1 en 2016 à seulement 18 ans, il n'a jamais réussi à atteindre les dix buts en championnat. Il en est encore loin cette saison, trois petits buts en 21 matchs. "Son jeu, sa vitesse et ses dribbles font beaucoup de bien au Barça", confirme à son tour Benjamin Da Silva. Puisque les prochaines années, à court ou moyen terme, devront se faire sans Lionel Messi, le profil de jeunes éléments qui connaissent déjà la maison est particulièrement précieux. Et s'il n'avait pas du talent plein les pieds, Ousmane Dembélé ne serait pas un des plus anciens joueurs de l'effectif derrière les historiques mastodontes (dans l'ordre, Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Marc-André ter Stegen et Samuel Umtiti).