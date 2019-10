La Liga n'a toujours pas donné de date pour le Clasico

Les événements en Catalogne ont poussé la Fédération espagnole et la Liga à repousser le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, initialement prévu samedi à 13 heures. Et si les deux clubs semblaient tous les deux satisfaits par la date du 18 décembre, ce n'est pas le cas de la Liga qui préfère le 4 ou le 7 décembre. Une date devait être arrêtée ce lundi mais la décision a été repoussée d'au moins 24 heures, annonce le Mundo Deportivo. Les clubs doivent en effet proposer à nouveau une date, avant ce mardi 20 heures, que le comité de compétitions devra ensuite valider.