Lionel Messi pourra-t-il disputer le choc du dernier carré de la Coupe du Roi, mercredi soir (21h beIN SPORTS 1) au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real Madrid ? L’Argentin est incertain pour cette demi-finale aller, après avoir été touché à la cuisse droite samedi face à Valence (2-2), lors d’un choc avec Toni Lato. Au repos dimanche, comme ses coéquipiers, il n’a pas pu s’entraîner lundi matin.

De quoi forcément inquiéter, à deux jours du toujours très attendu Clasico. AS rapporte que si le quintuple Ballon d’or, auteur d’un doublé face au club ché, s’est bien rendu au centre d’entraînement du club catalan, il était encore en souffrance. D’après le quotidien SPORT, qui cite une source interne au club, le Barça se serait toutefois montré rassurant, expliquant qu’il n’y avait "aucun problème" avec la Pulga.

Tout en précisant qu’une décision sur son éventuelle participation serait prise mardi, en fonctions de ses sensations et alors que se profile le retour de la Ligue des champions, et un affrontement contre l’OL moins de deux semaines après ce match face au rival merengue. Du côté des bonnes nouvelles, le leader de Liga a enregistré, lors de ce même session matinale, le retour d’Ousmane Dembélé, victime d’une entorse à la cheville gauche le 20 janvier dernier face à Leganés, et qui s’est entraîné seul.

Messi sauve Barcelone contre Valence