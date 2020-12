Joueur du mois de novembre pour les supporters



Un retour en forme bientôt récompensé avec une prolongation ?

A l'issue de la victoire du Real Madrid sur la pelouse d'Eibar ce dimanche (1-3), Luka Modric a été élu homme du match. Si Karim Benzema, impliqué sur les trois buts de son équipe, aurait certainement plus mérité ce trophée, ce vote prouve que Luka Modric est bien de retour à son meilleur niveau. Parfait au moment de reprendre un centre en retrait de son attaquant pour marquer le but du 2-0 avant le quart d'heure de jeu, le milieu de terrain a retrouvé de la justesse dans son jeu. En perdition après avoir gagné le Ballon d'Or en 2018, le joueur de 35 ans semble maintenant revenir à son meilleur niveau.Contre Eibar comme lors de la majorité des matchs joués depuis la reprise, le natif de Zadar a su dicter le rythme du match. Epargné physiquement, il a participé à tous les matchs de championnat depuis la reprise. Et la plupart du temps, le vice-champion du monde a réussi à peser sur le cours du match.Ses récents exploits ont même convaincu les supporters de lui attribuer le trophée de meilleur joueur du mois de novembre. Une récompense pour l'ensemble de son œuvre et notamment son premier but de la saison durant le Clasico, fin octobre.

Avec son retour en forme, le triangle Casemiro - Kroos - Modric illumine à nouveau le jeu madrilène. C'est grâce à ce trident que le champion d'Espagne a réussi à revenir à son meilleur niveau sur le terrain et à hauteur de l'Atlético au classement. Avec ce trio, très complémentaire, le Real Madrid a misé sur une ancienne recette pour construire ses succès actuels. A l'image de Karim Benzema qui a l'habitude de sortir de sa boîte pour marquer les buts importants quand il faut sauver Zinedine Zidane, Luka Modric a retrouvé de sa superbe pour redevenir indiscutable aux yeux de son entraîneur dans les moments importants. Et peut-être même au-delà de la saison en cours. En fin de contrat en juin, le joueur de 35 ans a déjà évoqué sa volonté de prolonger au Real Madrid pour y terminer sa carrière. D'abord réticente, sa direction aurait changé d'avis. Elle pourrait lui offrir un contrat d'un an bien plus mérité que le récent titre d'homme du match reçu à Eibar.

