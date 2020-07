Parfois moqué pour son style de jeu brut de décoffrage quand il jouait à l'OM, Lucas Ocampos est désormais épanoui en Espagne. Un transfert estimé à 15 millions d'euros vers le FC Séville l'été dernier lui a permis de franchir un cap. Avec sa signature, Julen Lopetegui peut compter sur un guerrier, un joueur qui ne lâche rien, un attaquant qui n'a pas peur de faire l'effort défensif. Cet état d'esprit lui avait permis de convaincre le public du Vélodrome. Mais aujourd'hui il plaît encore plus à au stade Ramon Sanchez-Pizjuan car il a ajouté le soupçon d'efficacité qui manquait jusque là à son jeu. En 28 matchs, l'attaquant a déjà été impliqué sur 15 buts. Pour la première fois de sa carrière, l'Argentin a dépassé le cap des dix buts dans une saison de championnat. Un bon moyen de mesurer ses progrès.



Tout n'est pas encore parfait mais ce joueur qui a souvent été sous-côté peut désormais prétendre à des honneurs plus en phase avec son talent. Des clubs plus prestigieux auraient déjà été intéressés par un transfert. Les portes de la sélection nationale se sont ouvertes à lui. En novembre dernier, il a fait ses grands débuts avec l'Albiceleste. Apparu trois fois sous les ordres de Luis Scaloni, le natif de Quilmes a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Sa mue est désormais complète. Ses ambitions grandes. Son apprentissage du haut niveau est désormais terminé et tout ce qu'il a pu apprendre en France peut être utilisé en Espagne.



Ocampos a réussi son adaptation au football espagnol

Si le FC Séville est à la lutte pour une place sur le podium de la Liga, c'est en grande partie grâce à Lucas Ocampos. Meilleur buteur de la formation andalouse, l'ailier est également en bonne place dans la hiérarchie nationale. Il a longtemps été sur le podium des meilleurs buteurs de la Liga. Un petit exploit pour un joueur qui découvrait le football espagnol en début de saison. Titulaire indiscutable, il s'est rapidement imposé. Passé de l'aile gauche à l'aile droite, il semble avoir été libéré par ce repositionnement.Au contraire. Le joueur de 25 ans a accéléré pour devenir un cadre de cette équipe sévillane. Il est passé d'un statut de joker à celui de véritable atout.







Juste avant la reprise du championnat, Julen Lopetegui avait évoqué l'importance de Lucas Ocampos dans la belle saison andalouse. « Il nous a beaucoup aidé depuis le début de la saison et il continuera de le faire. » Une prophétie qui s'est rapidement réalisée. Lucas Ocampos a été impliqué sur les deux buts du FC Séville dans le derby contre le Betis. Dans ce duel sévillan, il s'était particulièrement illustré et avait enchaîné un cinquième match consécutif en marquant. Un exploit qui n'avait plus été réalisé par un joueur des Blanquirrojos depuis neuf ans. La semaine passée, il a évité la défaite sur la pelouse de Valladolid en transformant un penalty en fin de match.



Le joueur formé à River Plate est devenu incontournable. Il a déjà justifié les 15 millions d'euros dépensés par les dirigeants andalous l'été dernier. Cette somme avait été investie sur un attaquant dévoué, elle aura ramené un joueur de ce type doté également d'un sens du but aiguisé. Maintenant, plus personne ne se moque de Lucas Ocampos.



