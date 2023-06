La Liga : Les superbes hommages des coéquipiers de Benzema

Une immense page se tourne pour le Real Madrid. Après 14 saisons sous le maillot de la « Casa Blanca », Karim Benzema quittera l’Espagne à l’issue de la saison. Le Ballon d’Or restera comme le joueur le plus titré de l’histoire du club. Alors forcément, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux pour l’international français. Ses compatriotes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ont chacun rendu hommage à la « légende ».

"J’ai grandi avec toi", salue Vinicius

Le message le plus émouvant est venu sans aucun doute de Vinicius. Le Brésilien a explosé au côté de Benzema et a salué le rôle de mentor de ce dernier : « Benzvini, Vinzema... Et j'en passe. Le résultat a toujours été le même : des buts, des rires, des titres et, surtout, de l'apprentissage. Lorsque le garçon trop timide de São Gonçalo est arrivé à Madrid en 2018, tu as été le premier à me saluer. Je ne l'oublierai jamais. J'ai grandi avec toi. Nous avons gagné en Espagne, en Europe et dans le monde ensemble. Et j'ai pu applaudir ton Ballon d'or avec beaucoup de fierté. C'est la fin de ce "duo des ténèbres" aujourd'hui, mais je garderai toujours nos vidéos comme source d'inspiration et le souvenir d'une période inoubliable. Karim, tu nous manqueras beaucoup. Merci pour tout, légende »