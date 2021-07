La Liga : Les défis qui attendent Carlo Ancelotti au Real Madrid

Carlo Ancelotti est bien de retour au Real Madrid et ce, depuis le 1er juin dernier. L'entraîneur italien avait déjà entraîné le club merengue de 2013 à 2015. Cette année, le contexte est forcément différent. Le technicien transalpin, aujourd'hui âgé de 62 ans, va prendre la suite de son homologue français Zinédine Zidane (49 ans). Et l'on moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux défis l'attendent.

Le plus important reste certainement de goûter de nouveau aux joies d'un titre. L'an passé, la Casa Blanca a connu une saison blanche. Ancelotti a forcément déjà soulevé des trophées et sait évidemment aussi les attentes qui vont peser sur lui, lorsqu'il s'installera sur le banc du Real Madrid, à l'occasion de son premier match officiel.

Un effectif à peaufiner

Lors de son premier passage, il en avait remporté quatre, à chaque fois en 2014, le Mondial des clubs, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du Roi mais il avait également et surtout ramené la fameuse Decima, à savoir la tant attendue dixième Ligue des Champions de l'histoire du club. Outre l'armoire à trophées à de nouveau remplir, Carlo Ancelotti devra également faire en sorte d'avoir l'effectif qu'il faut, afin de jouer de nouveaux les premiers rôles, que ce soit sur le plan national ou sur le plan continental voire international.

Contrairement à son premier passage, cette fois, le technicien italien aura, à sa disposition, quelques cadres vieillissants. C'est notamment le cas du milieu de terrain international croate Luka Modric, aujourd'hui âgé de 35 ans et qui a prolongé son contrat, le 25 mai dernier, pour une saison supplémentaire, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2022.

Quid de l'avenir de Hazard ?

Et que dire également du latéral gauche brésilien Marcelo, âgé aujourd'hui de 33 ans et qui n'est plus vraiment le titulaire indiscutable à ce poste, et ce depuis quelques saisons désormais. Il faudra aussi que l'ancien entraîneur d'Everton règle également, toujours au niveau du rayon des transferts, les dossiers brûlants actuels. Le principal d'entre eux reste certainement celui du défenseur central international français Raphaël Varane.

Aujourd'hui âgé de 28 ans et dix ans après son arrivée au Real Madrid, le joueur est annoncé sur le départ, avec insistance, alors que son nom circule surtout en Premier League, et principalement du côté de Manchester United. Enfin, également au niveau de son effectif, Carlo Ancelotti aura d'autres dossiers à régler, celui des joueurs décevants jusqu'à présent. Le principal d'entre eux reste évidemment celui qui concerne l'ailier gauche international belge Eden Hazard (30 ans), méconnaissable depuis son arrivée au club en 2019.