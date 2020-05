La Liga - L'entraînement express de Lionel Messi avec le Barça

Mercredi a été un jour important pour les éléments de l'effectif du Barça, convoqués à effectuer des tests au Covid-19. Visiblement satisfait des résultats, le club catalan a convoqué les joueurs ce vendredi, avec respect des normes sanitaires : ils ont été répartis sur deux terrains. Une reprise pourrait pour rappel arriver très vite en Liga.

Messi en premier, avec Vidal et Suarez



Lionel Messi, la star du Barça, a effectué un entraînement d'une petite heure et demie avant de repartir selon le quotidien catalan SPORT. L'Argentin n'est pas passé par les vestiaires et a été le premier, avec Arturo Vidal et Luis Suarez, à s'entraîner. « Les joueurs ont été répartis de telle manière que les footballeurs disposaient de suffisamment d'espace pour exercer leur activité et la distance de sécurité requise par les autorités sanitaires a été maintenue » , précise le quotidien catalan, notant qu'ils étaient par groupe de deux ou trois.