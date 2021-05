La Liga : Le Real Madrid à un tournant

Une saison de premières. Pour la première fois depuis l’exercice 2009-2010, le Real Madrid n’aura pas réussi à remporter le moindre trophée cette saison. Ce qui est aussi une grande première pour Zinedine Zidane. Malgré leur victoire arrachée dimanche face à Villarreal (2-1), ses hommes ont échoué à la deuxième place de la Liga, deux points derrière leurs voisins de l’Atlético, deux semaines après avoir été éliminés dans le dernier carré de la Ligue des Champions par Chelsea. Et ils avaient piteusement été sortis de la Coupe du Roi dès leur entrée, face à la modeste équipe d’Alcoyano.



Pour la première fois de l’histoire, il n’y aura aucun joueur merengue au sein de la sélection espagnole pour disputer une compétition internationale, en l’occurrence l’Euro (11 juin-11 juillet). Car Luis Enrique a décidé de se passer des services de Sergio Ramos et de Dani Carvajal, ainsi que de Nacho Fernandez ou encore Marco Asensio. Mais si les deux premiers nommés ne joueront pas avec la Roja, c’est en raison de problèmes physiques. Les deux hommes ont été victimes de blessures à répétition, et Ramos aura seulement disputé 15 matchs de Liga, et Carvajal encore moins (13).

Hazard poussé dehors ? Des blessures qui expliquent, en partie, cette saison vierge du Real. Autre pilier (présumé), Eden Hazard n’a lui été titularisé que sept fois en championnat, et affiche un temps de jeu famélique depuis son arrivée dans la capitale espagnole pour près de 100 millions d’euros à l’été 2019 (2 441 minutes). Très décevant, le Belge pourrait d’ailleurs être vendu à l’intersaison, alors que l’iconique capitaine, en fin de contrat, ne devrait pas prolonger.



Un départ de Raphaël Varane est aussi évoqué, tout comme ceux d’Isco, Marcelo, voire même Lucas Vazquez. Et si Florentino Perez rêve de Kylian Mbappé, le premier renfort va être la signature du polyvalent David Alaba, qui doit être officialisée dans les jours à venir. Mais le dossier le plus urgent concerne Zinedine Zidane. Un départ de l’entraîneur français, premier de l’histoire à remporter trois Ligue des Champions consécutives, semble de plus en plus se profiler. Est-ce qu’il ne faudrait pas aussi en passer par là pour entamer une nouvelle ère ?