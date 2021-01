La Liga - Le contrat de Messi coûte plus de 500 M€ au Barça

Le montant total du dernier contrat en date signé par Lionel Messi avec le FC Barcelone en novembre 2017 était déjà plus ou moins connu. Ce dimanche, le journal « El Mundo del Siglo XXI » revient sur ce chiffre estimé à 555 237 619 euros et détaille point par point les différents éléments d’un contrat en or qui plombe aujourd’hui les finances d’un Barça au bord de l’agonie financière.

Le média espagnol explique d’abord que lors de la signature de ce bail de quatre ans supplémentaires avec son club de toujours, Lionel Messi a donc eu droit à la bagatelle de 138 M€ annuels bruts (environ 75 M€ nets), le tout incluant son fixe et les variables. Par ailleurs, deux bonus étaient liés : le premier relatif à l’acceptation du renouvellement (115 225 000 euros) et le second pour la respect du contrat et la fidélité du joueur au club (77 929 955 euros).

Trop cher pour le Barça ?



El Mundo del Siglo XXI indique que les quelques 555 M€ sont une somme "du salaire fixe, des droits d’image, d’une série série de primes inédites de plusieurs millions de dollars, d’allocations et d’une série de variables dépendant de divers objectifs". A tout cela, il faut également ajouter "les revenus liés à l’exploitation de l’image de Lionel Messi". Face à la crise financière qu’il traverse actuellement, le FC Barcelone ne devrait pas pouvoir conserver son meneur de jeu, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2021. A moins que Lionel Messi ne consente à un énorme sacrifice financier. Où que les mystères du football rendent une prolongation possible.



