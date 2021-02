La Liga : Le Barça a retrouvé son style

Avec la nomination de Ronald Koeman au poste d'entraîneur, Barcelone misait sur un de ses anciens joueurs pour retrouver son ADN. Après plusieurs mois de balbutiements et de contre-performances, le coach néerlandais semble sur le point d'y arriver. Tout n'est pas encore parfait, à l'image de la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne mais en championnat, le club catalan semble avoir enfin trouvé son rythme.

En Liga, le Barça n'a plus perdu depuis un déplacement à Cadix le 5 décembre dernier (2-1). Sur la pelouse du Betis Séville ce dimanche, les coéquipiers de Lionel Messi ont l'occasion d'enchaîner un dixième match consécutif et même une sixième victoire d'affilée. La dernière fois que l'institution blaugrana a connu une telle série de succès, c'était au printemps 2019, l'année du dernier titre.

Un milieu de terrain qui change tout

Cette saison, il n'est pas possible de parler du titre au Camp Nou mais l'évolution actuelle est quand même largement positive. En revenant à son traditionnel 4-3-3, le club catalan a retrouvé une part de son identité. L'expression collective est plus fluide grâce à des joueurs plus épanouis. Les individualités qui ont été tellement critiquées depuis le début de la saison ont retrouvé leur niveau.

Dans l'entrejeu, Sergio Busquets, Pedri et surtout Frenkie de Jong dominent. Depuis son arrivée dans le championnat espagnol, l'ancien de l'Ajax n'a jamais été aussi bon. En 2021, il a déjà été impliqué sur quatre buts. Autant que sur toute la saison 2019-2020. Avec un milieu de terrain enfin dominateur et un Sergio Busquets de retour dans son registre préféré, la défense est moins exposée, deux buts encaissés sur les cinq derniers matchs de championnat, mais surtout, les attaquants ont les occasions pour s'illustrer et marquer.

Les Français du Barça sont de retour au top

Malgré les rumeurs de départ et les fuites concernant son contrat, Lionel Messi retrouve son rendement grâce à une plus grande liberté sur le terrain. En 18 matchs de Liga, le capitaine barcelonais a été décisif 16 fois. Pour faire la différence, il peut aussi compter sur son entente avec Antoine Griezmann qui répond enfin aux attentes.

Après 18 mois compliqués en Catalogne, le champion du monde français arrive enfin à se faire une place chez les Culés. Les retours en forme d'Ousmane Dembélé et de Samuel Umtiti, le défenseur reste sur trois titularisations, font du bien au collectif catalan. Le collectif du Barça progresse et avec lui, toutes ses individualités parviennent à s'exprimer. C'est une bonne nouvelle pour la fin de la saison et pour Ronald Koeman qui arrive enfin à lancer son mandat en réussissant ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi.