La Liga : L'Atlético ne meurt jamais

Cinq matchs sans victoire au mois de janvier, dont une élimination chez un club de troisième division en Coupe du Roi (2-1 à Leonesa), une sixième place en Liga à onze points du Real et treize longueurs du Barça… Cette fois, c’est sûr, l’Atlético était en fin de cycle. Enfin, diraient certains. Et puis Diego Simeone et sa bande ont sorti Liverpool en Ligue des Champions, le 11 mars à Anfield – le dernier grand match devant du public, à ce jour. Comme ça, presque sans prévenir.

« Après leur victoire 1-0 à l’aller, j’étais sûr qu’ils se qualifieraient, certifie Benjamin Da Silva. C’est leur résultat, ils maîtrisent par cœur. » Ça n’a donc pas loupé, et pourtant… Menés 2-0 à la 97eme minute, les Colchoneros ont complètement renversé la vapeur pour s’imposer finalement 3-2.

Un Atlético plus joueur ?

Le symbole, aussi, d’un Atlético nouveau, d’après notre spécialiste du football espagnol : « Diego Simeone était en grande difficulté cet hiver, mais j’ai trouvé du changement dans leur jeu. Avant, je m’ennuyais beaucoup, mais sur leurs derniers matchs, ça jouait vraiment bien. A Valence, notamment, un nul 2-2 en février. Je retrouve Koke, qui était complètement perdu et se retrouve plus libre, proche d’un meneur de jeu. C’est très plaisant. Saul aussi est plus libre dans le même secteur, Marcos Llorente représente également cette éclosion. Au départ, c’est un joueur défensif axial, Diego Simeone en a fait par moments un milieu offensif droit. Même Angel Correa revit devant, il marque. Il y avait beaucoup plus de vitesse et de profondeur, moins de longs ballons. »



Les départs combinés d’Antoine Griezmann et Diego Godin n’ont donc pas encore suffi à assommer l’Atlético. « Ils ne perdront jamais cet état d’esprit. Il y avait aussi Joao Miranda en charnière avec Godin, c’était la meilleure défense centrale en Europe. Ils ont également perdu Filipe Luis à gauche, Juanfran à droite, mentalement Gabi était super important en tant que milieu défensif… Mais ils arrivent toujours à compenser. Aux dépens d’un Joao Felix par exemple, qui n’arrive pas complètement à se libérer. » Là où Alvaro Morata arrive à se fondre dans le moule, adapté juste ce qu’il faut à la grinta de Diego Simeone. Plus que jamais, l’identité du club est celle de son « Cholo », qui bouclerait la saison prochaine une décennie entière sur le banc de l’Atlético.