La Liga : José Mourinho en course pour succéder à Carlo Ancelotti au Real Madrid

2e de Liga et toujours en course en Ligue des Champions, mais aussi en Coupe du Roi, le Real Madrid pourrait se séparer de Carlo Ancelotti en cas de saison sans trophée. De plus, le technicien italien n’est pas insensible à la perspective d’entraîner la sélection brésilienne. Plusieurs noms sont cités pour prendre la succession de l’entraîneur transalpin.

Des rivaux de renom

Après Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Raùl ou encore Xabi Alonso, un autre technicien réputé pourrait être dans la course selon la Cadena Ser. En effet, d'après le journaliste du média espagnol, Antonio Romero, la piste d’un retour de José Mourinho au sein de la Casa Blanca n’est pas à exclure. Le Special One avait entraîné le Real Madrid entre 2010 et 2013. À sa tête, les Merengues avaient remporté une Liga, une Coupe d’Espagne et une Supercoupe d’Espagne.