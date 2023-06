La Liga : José Luis Mendilibar prolonge d’une saison supplémentaire avec Séville

Embarqué dans une saison galère en Liga, le FC Séville a conclu son exercice 2022-2023 de la meilleure des manières en remportant sa 7e Ligue Europa de son histoire. Une victoire dont le grand artisan se nomme José Luis Mendilibar. Nommé en mars dernier, le technicien espagnol âgé de 62 ans a su remobiliser les joueurs andalous. Un excellent travail qui va se poursuivre. En effet, le pensionnaire de l’élite a annoncé la prolongation de son entraîneur d’une saison supplémentaire (2024).

« Le vice-président I du Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, a annoncé ce mardi dans Deportes Cope Sevilla la continuité, pour une saison, de José Luis Mendilibar sur le banc du Sevilla FC. L’entraîneur, arrivé au club le 21 mars avec la mission engagée de maintenir l’équipe en Liga Santander, a non seulement atteint son objectif avec une certaine facilité, mais a également réussi à vaincre deux éliminatoires de l’UEFA Europa League, contre Manchester, rien de moins. et la Juventus, pour finir par soulever la septième UEL du club il y a quelques jours à Budapest . En seulement deux mois et demi de carrière à Nervión, le bilan de l’entraîneur de Zaldivar est de huit victoires, six nuls et trois défaites » peut-on lire dans le communiqué du FC Séville.