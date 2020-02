La Liga : Iago Aspas, la Galice éternelle

Comme l'an passé, le Celta Vigo vit une saison difficile et se bat pour son maintien. Comme toujours au stade Balaidos, l'espoir est représenté par un seul homme : Iago Aspas. Le joueur de 32 ans est une légende dans le club galicien. Son bilan comptable n'est qu'un indice de l'importance du gamin formé au club : 333 matchs, 147 buts. L'an passé, une blessure au mollet l'avait éloigné des pelouses pendant trois mois. Sur la même période, son équipe était tombée de la 10eme à la 18eme place du classement de la Liga. A son retour, le trentenaire a multiplié les exploits pour faire trembler les filets et sauver son club de toujours avec huit matchs sans défaite sur les dix dernières journées. Cette année, même s'il n'a manqué aucun match, un rendement similaire est attendu à la veille de la dernière ligne droite de la saison. Et l'international espagnol semble en avoir conscience. Le meilleur buteur de l'histoire du Celta Vigo reste sur deux buts sur les trois dernières journées. Une bonne forme qui a permis aux Celestes de gagner sept points sur neuf possibles. La meilleure série de la saison d'une équipe qui n'a perdu qu'un match en 2020. De bon augure au moment d'affronter Grenade. De la lutte pour le maintien à l'Euro 2020 ?

Avec neuf réalisations, Iago Aspas est le meilleur buteur des Ciel et Blanc cette saison. Le joueur qui a participé à la Coupe du Monde 2018 est surtout en course pour finir une nouvelle fois meilleur buteur espagnol de la Liga. Une habitude pour lui. Depuis 2017, celui qui a évolué à Liverpool et Séville entre 2013 et 2015 a été le joueur espagnol le plus efficace du championnat local. Ces trois dernières saisons, il a toujours terminé au pied du podium des meilleurs buteurs. Seuls Lionel Messi et Luis Suarez ont marqué plus de buts que lui en Liga depuis août 2016. C'est grâce à cet honneur que Iago Aspas a pu devenir un habitué de la Roja. Souvent appelé par Luis Enrique, il a été laissé sur la touche par Robert Moreno malgré ses huit buts en 16 sélections. Mais avec le retour de l'ancien entraîneur barcelonais et sa forme actuel, le natif de Moana peut espérer participer à l'Euro 2020. Avant cela, l'objectif sera de maintenir le Celta Vigo dans l'élite du football espagnol. Une mission pour un capitaine qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023, l'année du centenaire du club. Un engagement sur le long terme qui prouve l'importance de l'attaquant dans le club où son frère a joué avant lui. Et l'espoir qu'il représente dans une formation qui avait dressé une chapelle en son honneur l'an passé.