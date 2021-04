La Liga : Et revoilà Séville !

[🎞️RESUME] 🇪🇸 #LaLiga

Même pas considérés il y a quelques semaines, les Sévillans ont pu avancer masqués... jusqu'à devenir une quatrième force de plus en plus crédible en vue du podium et même du sacre . Sur la dynamique, surtout depuis l'échec inattendu du Barça jeudi soir contre Grenade (1-2), personne ne tient la cadence face aux coéquipiers de Rakitic et Ocampos. A cinq rencontres de la fin, ceux-ci comptent donc. Et la 35eme journée, la semaine prochaine, pourrait encore tout chambouler.En effet,tapi dans l'ombre qui vaudra aussi son pesant d'or. "Il reste six matchs pour un exploit", disait la semaine dernière Youssef En-Nesyri, qui affole les compteurs avec ses 17 buts. Depuis, une nouvelle victoire a été conquise face à Grenade (2-1), ce qui porte la série des hommes de Julen Lopetegui à! Pour Diego Simeone, "c'est l'équipe la plus complète du championnat et leur coach les fait jouer de manière très dynamique, en recherchant sans cesse des situations de supériorité numérique".C'est d'ailleurs en tombant l'Atlético, au début du mois (1-0), que le vainqueur de la Ligue Europa - pour la quatrième fois en sept ans - a repointé le bout de son nez. En première période, les Madrilènes avaient concédé douze tirs en première période, ce qui ne leur était jamais arrivé cette saison. Désormais officiellement qualifiés pour la Ligue des Champions, où il n'ont été éliminés que de justesse par Dortmund en huitièmes de finale, Jules Koundé et ses coéquipiers n'ont plus qu'à continuer de foncer tête baissée.