Le Real Madrid était dos au mur après la victoire du FC Barcelone face à Valence la veille. Mais les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas réussi à tromper la vigilance du Real Bétis. Ils prennent un point de ce déplacement, mais les madrilènes voient surtout l'écart avec le leader, le FC Barcelone, s'agrandir. Il est désormais de neuf points. Un écart qui inquiète le coach des Merengues, mais il veut encore croire au titre. Il a pu s'exprimer là-dessus après la rencontre.

"Nous nous battrons jusqu'au bout"

"Nous devons être plus efficaces, nous avons une passe, un dribble à revendre et nous aurions dû tirer davantage à distance. Les difficultés que nous rencontrons sont évidentes en ce moment, nous avons de la qualité, mais nous manquons d'efficacité. Ce n'est pas impossible (de rattraper le Barça). C'est très difficile et compliqué, mais il ne fait aucun doute que nous nous battrons jusqu'au bout. Le jeu était ouvert parce que nous voulions qu'un jeu ouvert fasse des dégâts dans les transitions. J'ai mis Rodrygo à l'intérieur parce que je savais qu'ils auraient des difficultés à se combiner avec Fede mais nous aurions pu faire plus de dégâts", a-t-il déclaré après le match.