La Liga : Benzema, dix ans au Real !

"J’arrive dans le meilleur club du monde et dans le club où ont évolué mes plus grandes idoles, Ronaldo et Zinedine Zidane." C’est par ces mots bien choisis que Karim Benzema, alors âgé de 21 ans, s’est timidement présenté le 9 juillet 2009 aux 30 000 spectateurs réunis à Santiago Bernabeu pour l’accueillir.

Dix ans plus tard, l’ancien Lyonnais a non seulement gagné en assurance mais est surtout entré dans les livres d’histoire du club merengue et, ce qui fut bien plus difficile, dans les cœurs des supporters madrilènes, longtemps réservés à son égard. 465 matches et 222 buts plus tard, le Français est en effet devenu l’un des buteurs les plus prolifiques de l’histoire du Real Madrid et peut se targuer de quatre victoires en Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018) en plus des deux sacres en Liga (2012, 2017) et des deux autres en Coupe du Roi (2011, 2014).

A 20 buts du Top 5 des meilleurs buteurs du Real

Et cette onzième saison à la pointe de l’attaque du Real Madrid, nonobstant la concurrence de Luka Jovic, devrait lui permettre de soigner un peu plus ses statistiques. Le natif de Lyon n’est ainsi qu’à 20 buts du Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid, Ferenc Puskas, cinquième au classement, comptant en effet 242 réalisations contre 222 pour le Français.

Avec ses 148 buts en Liga, KB9, auteur de 21 buts en 33 matches la saison passée, peut également légitimement espérer dépasser ce même Puskas (156) mais également Hugo Sanchez (164) au classement des buteurs madrilènes les plus prolifiques en championnat où il pointe pour l’heure à la cinquième place. En Ligue des champions, la tâche est encore plus simple, Alfredo di Stefano, avec 49 buts, n’affichant par exemple qu’un but d’avance sur le Tricolore.