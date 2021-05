La Liga : Barcelone, rattrapé par ses limites

Tout ça pour ça. De retour au premier plan, le FC Barcelone n'a finalement pas été en mesure de conclure. Battu par le Celta Vigo le week-end passé (1-2), le troisième de la Liga a perdu sa place dans la course au titre. Mais avant même ce revers face aux Galiciens, l'institution blaugrana s'était mise dans une situation bien complexe en étant contrainte au nul par Levante mardi dernier (3-3). Résister à l'Atlético Madrid (0-0) n'aura pas été suffisant pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann. Avant le déplacement à Eibar pour le compte de la dernière journée du championnat, ils n'ont gagné qu'un de leurs cinq derniers matchs.

Ce n'était tout simplement pas assez pour espérer succéder au Real Madrid. Pourtant, il y a moins de trois semaines, le Barça avait l'occasion de prendre seul la tête de la Liga avec un match en retard à jouer contre Grenade (1-2). Rattrapés par la peur de gagner, les Barcelonais ont perdu bien plus qu'un match ce soir-là. En se faisant renverser, ils ont abandonné une potentielle place de leader, leur confiance et le peu de certitudes défensives qu'ils avaient.

Barcelone n'a pas su se défendre

Le club catalan a encaissé neuf buts lors des cinq derniers matchs. Dans le même temps, le Real n'a cédé que trois fois et l'Atlético à quatre reprises. Quand la lutte pour le titre s'est accélérée, le club catalan n'a pas su hausser le niveau pour opposer une défense de champion à ses rivaux. La philosophie de Ronald Koeman avec son peu de rotation semble avoir atteint ses limites. Ses joueurs se sont récemment retrouvés en difficulté physiquement et cela s'est notamment ressenti dans l'intensité du pressing qui a laissé de la place aux attaquants adverses. Les fins de match ont également été compliquées.

A trois reprises sur les cinq dernières journées, le Barça a ouvert le score sans être en mesure de s'imposer. Un véritable handicap dans un moment aussi décisif. Globalement, les individualités ont plongé et Lionel Messi s'est retrouvé bien seul pour maintenir le Barça dans la course au titre jusqu'au bout. Désormais, c'est pour sauver l'honneur et assurer leur place sur le podium que les Catalans vont se déplacer à Eibar pour la dernière journée.

Résumé - Le Barça dit adieu au titre