La Liga : Barça, Real, Atlético... Le bilan de la saison

Face à la pandémie de coronavirus qui touche le pays, l'Espagne est récemment passée en confinement quasi-totale et la Liga est donc logiquement à l'arrêt depuis le 12 mars. Si Javier Tebas, le patron du championnat, aimerait un champion sur le terrain, la situation pourrait ne pas être aussi simple suivant l'évolution de la crise sanitaire qui touche l'Europe.

Ainsi, si le classement est gelé au soir de la 27eme journée, le FC Barcelone serait possiblement champion avec 58 points, avec deux longueurs d'avance sur le Real Madrid, qui a pourtant pris quatre points sur leur grand rival lors des confrontations directes.

La Real Sociedad surprend, l'Atlético Madrid déçoit



Derrière les deux cadors du championnat d'Espagne, on retrouve actuellement le FC Séville et la Real Sociedad dans les places qualificatives à la Ligue des Champions. La formation de Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais, et celle du prodige Martin Odegaard sont pour le moment les plus constantes mais ne disposent pas d'une marge conséquente sur leurs poursuivants.

En effet, les Basques ont le même nombre de points que Getafe (5eme), ces derniers étant devancés à la différence de buts. Pour sa part, habituée aux premiers rôles, l'Atlético de Madrid déçoit cette saison avec une bien modeste 6eme place, à une petite longueur du top 4 mais très loin des deux premiers avec qui les Colchoneros étaient en concurrence ces derniers temps.

L'Espanyol sauvé par une saison blanche ?

En ce qui concerne le bas de tableau et la relégation, si les promus Osasuna (11eme) et Grenade (9eme) surprennent dans le bon sens du terme cette saison en Liga, ce n'est pas le cas du 3eme club à être monté dans l'élite du football espagnol. En effet, Majorque est pour le moment 18eme et virtuellement relégué à l'étage inférieur. Les autres clubs concernés par cela sont actuellement Leganés et l'Espanyol Barcelone. Deux formations qui verraient sans doute d'un bon œil une saison blanche sans relégation, eux qui comptent respectivement trois et six longueurs de retard sur le Celta Vigo, premier club hors de la zone rouge (17eme).