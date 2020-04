[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🔥 Le Real s'offre le Barça lors du #Clasico et la place de leader du championnat !

🚀 Vinicius Jr. et Mariano font plier les Catalans

📊 Le Real Madrid remporte un Clasico en Liga pour la première fois depuis le 2 avril 2016 ! pic.twitter.com/QossCWX35i

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2020



Les faits : Avantage Real Madrid

C'est la question à 100 000 points : le Real Madrid est-il un plus grand club que le Barça (et/ou inversement) ? Vous avez quatre heures, vous avez même une vie pour tenter de répondre à cette question qui, au fond, n'a pas de solution. A l'image du PSG et de l'OM en France, mais dans des proportions multipliées au centuple en raison des spécificités espagnoles, il s'agit d'une rivalité séculaire, philosophique et historique : la royauté de la capitale face à l'opposition romantique de la Catalogne. Des idées qui ont toujours escorté et guident encore l'identité des deux géants, dont on ne peut que rappeler ces états de service plutôt que d'essayer d'en dégager absolument un vainqueur. A chacun sa sensibilité.



Dans le comparatif des titres nationaux, le Barça a récemment comblé le petit fossé (voir plus bas). Globalement, difficile de donner désormais une tendance si on se limite à l'Espagne. En revanche, le Real Madrid est le seul à avoir imposé deux dynasties folles en Ligue des Champions, et ce à 60 ans d'intervalle.



Portés par leurs symboles Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, les Merengue ont récemment accumulé les récompenses suprêmes malgré un jeu souvent minimaliste. La culture et la tradition d'un club portées au firmament. A l'inverse, Barcelone a réussi ce que le Real n'a jamais vraiment tenté : imposer un style.

La trace - Avantage Barça

Après la révolution Johan Cruyff, marquée par l'apothéose de la Ligue des Champions en 1992, Pep Guardiola a repris le flambeau quinze ans plus tard avec Lionel Messi, Iniesta et Xavi, une réussite qui marquera à jamais l'histoire du football. La « Manita » de 2010 a été le point d'orgue en même temps que le départ d'une rivalité monumentale avec José Mourinho, qui incarnait à la perfection l'identité du Real évoquée plus haut.Mais si l'impact est plus fort, il est aussi plus récent... Les Madrilènes ont été resplendissants dès les années 1950 (Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Raymond Kopa, Francisco Gento), cherchant d'ailleurs à accumuler à nouveau les étoiles avec les Galactiques de 2002 (Zinédine Zidane, Ronaldo, Raul, Luis Figo, David Beckham).