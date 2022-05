"Après le Real oui, j'arrête probablement. Mais si le Real me garde ici pendant dix ans, j'entraînerai pendant dix ans", a déclaré le technicien dans cet entretien, dont des extraits ont été diffusés mardi à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions mercredi à 21h00 contre Manchester City (aller: défaite 4-3). "Carletto", sous contrat au Real jusqu'en 2024, a été sacré ce week-end champion d'Espagne, onze mois après son retour aux commandes de la "Maison blanche". Il est devenu au passage le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats du football européen. Ce bon vivant, qui a également remporté trois Ligues des champions comme entraîneur avec l'AC Milan (2003, 2007) et le Real Madrid (2014), dit vouloir profiter davantage de sa famille et voyager à travers le monde.

"J'aimerais passer du temps avec mes petits-enfants, aller en vacances avec ma femme, il y a tant de choses que j'ai négligées et que j'aimerais faire. Aller dans des tas d'endroits où je ne suis jamais allé", explique-t-il au micro de Prime Video. "Je ne suis jamais allé en Australie, je ne suis jamais allé à Rio de Janeiro. Aller voir ma sœur plus souvent. Malheureusement on ne peut pas tout faire et donc le jour où j'arrêterai, j'aurai toutes ces choses à faire", a-t-il poursuivi.

🏆 Le palmarès de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur

Ancelotti, adjoint du sélectionneur italien Arrigo Sacchi lors de l'épopée de la Nazionale jusqu'à la finale du Mondial-1994, n'a néanmoins pas exclu de finir sa carrière en prenant les rênes d'une sélection nationale. "Oui, il pourrait y avoir une équipe nationale mais c'est prématuré pour l'instant", a-t-il fait valoir, sans exclure d'entraîner lors du Mondial-2026 en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique). Et l'hypothèse de diriger la sélection du Canada récemment qualifiée pour le Mondial-2022, alors que son épouse est canadienne, n'est pas pour lui déplaire: "Pourquoi pas ? J'aimerais bien, c'est sûr. Le Canada a très bien fait les choses" dernièrement, a-t-il jugé.