La Liga : Aleksander Ceferin scandalisé par l’affaire Negreira

C’est une prise de parole choc. Lundi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a accordé une interview au média slovène, Ekipa. En pleine bataille pour se faire réélire à la tête de l’UEFA lors du 47e congrès ordinaire de l’instance européenne, organisé mercredi, ce dernier a réagi à l’affaire Negreira. Pour rappel, le FC Barcelone est accusé d’avoir versé près de 7,3 millions d’euros à l’ancien vice-président de la commission des arbitres espagnole, entre 2001 et 2018.

"L’une des plus graves situations depuis que je suis impliqué dans le football"

"Je ne peux pas la commenter pour deux raisons : d’abord parce que nous avons une commission de discipline indépendante et ensuite parce que je ne l’ai pas examinée en détail”, indique-t-il dans un premier temps avant de livrer son sentiment. "Cependant, je peux dire quelque chose. Je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football."