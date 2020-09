Près d'un mois après l'humiliation subie en Ligue des Champions, le FC Barcelone n'a rien changé. Ou presque. Si Ronald Koeman a été nommé au poste d'entraîneur à la place de Quique Setien, il reste beaucoup de travail pour renforcer l'effectif catalan. Si Lionel Messi a été conservé, des recrues sont attendues pour que son coup de pression ne reste pas sans conséquence. Au Camp Nou, les ambitions sont limitées par un budget transfert en baisse à cause du contexte économique. Des ventes sont donc nécessaires pour injecter du sang-neuf au groupe blaugrana.

Pour y arriver, tous les joueurs sauf Lionel Messi, Ansu Fati, Riqui Puig, Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen auraient été placés sur la liste des transferts selon le Mundo Deportivo. Problème, en un mois, seul Ivan Rakitic a quitté le Camp Nou. Et pour moins de 2 millions d'euros. Pas de quoi se permettre des folies sur le marché des transferts. Très vite, Luis Suarez, Rafinha, Arturo Vidal ou Samuel Umtiti pourraient être poussés vers la sortie. Une nécessité pour que Ronald Koeman puisse mettre en place son 4-3-3 avec les joueurs qu'ils souhaitent.

Deux joueurs néerlandais pour relancer le Barça ?

Deux joueurs qu'il a dirigés en sélection sont annoncés avec insistance en Catalogne : Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Ces arrivées pourraient permettre de densifier le milieu de terrain et le secteur offensif. Il n'y aurait alors besoin plus que d'une ou deux recrues en défense pour que le mercato estival durant lequel Miralem Pjanic, Trincao, Pedri et Matheus Fernandes ont déjà signé deviennent prometteur.

Eric Garcia, sous contrat avec Manchester City pourrait être un de ces hommes. Le onze titulaire serait alors très alléchant avec de multiples associations possibles dans le secteur offensif au grès des états de forme. Jugez par vous-même. Marc André ter Stegen dans le but. Jordi Alba et Nelson Semedo pour entourer Clément Lenglet, potentiellement Eric Garcia ou Gerard Piqué en défense.

Au milieu de terrain, Miralem Pjanic, Sergio Busquets et Frenkie de Jong pourraient être associés. En attaque, les trois titulaires pourraient être Memphis Depay, Antoine Griezmann et Lionel Messi. Philippe Coutinho, et Ousmane Dembélé pourraient s'inviter dans les débats pour animer les ailes si la Pulga ou l'actuel capitaine de l'OL prennent l'axe. Des combinaisons qui semblent très intéressantes si tout le monde retrouve son meilleur niveau et ne reste pas traumatisée par la gifle infligée par le Bayern Munich.