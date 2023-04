La Liga : 17e, Getafe se sépare de son entraîneur !

Getafe et Quique Sanchez Flores, c’est fini. Ce jeudi, le club de la banlieue de Madrid a acté le départ de son entraîneur arrivé en octobre 2021. L’entraîneur espagnol paye la mauvaise série de son équipe en championnat (5 dernières rencontres sans victoire). 17e de Liga avec seulement 31 unités, Getafe n’a qu’un point d’avance sur Valence (18e), premier relégable. Une avance maigre d’autant plus que les Valencianos reçoivent Valladolid, ce jeudi, pour le compte de la 31e journée de Liga.

« Getafe et Quique Sánchez Flores rompent leur relation contractuelle. L’entraîneur madrilène et son staff technique cessent d’appartenir à l’entité azulona. Au club, nous vous remercions pour l’engagement et le professionnalisme dont vous avez fait preuve depuis votre arrivée au sein de ce club, et votre dévouement de tous les instants », peut-on lire dans le communiqué du club espagnol.