La frayeur de Jordi Alba avant le Clasico

Tous les regards sont désormais tournés vers ce derby féroce, après que les deux équipes ont participé à la Ligue des champions cette semaine. Le Real Madrid a rebondi après une défaite en battant le Shakhtar Donetsk 5-0, tandis que Barcelone a pris les trois points contre le Dynamo Kiev mercredi. Mais lors du dernier match, il semble que les hommes de Ronald Koeman aient eu un problème de blessure.

Jordi Alba blessé

L'expérimenté défenseur latéral Alba s'est blessé, et il attend de voir ce qu'il en est, à quelques jours du Clásico. "J'ai un pied mort. On m'a frappé à l'orteil et nous allons voir ce que j'ai", a-t-il déclaré après le match. "J'ai quelque chose parce que ça m'a fait mal". En parlant de la victoire contre Kiev et du Clásico, Alba a ajouté : "Cette semaine était importante et nous avons gagné les deux matchs. Perdre aujourd'hui nous aurait laissé sur le carreau. Les fans ont bien répondu, cela nous aide à grandir, et un match difficile nous attend. Peu importe comment vous arrivez au Clásico, mais nous espérons donner de la joie aux fans et gagner."