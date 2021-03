La demande de Jordi Alba à Messi

Lionel Messi a reporté à l’été prochain la décision concernant son futur. Ce n’est donc qu'à l’issue de la saison que l’attaquant argentin tranchera et dira si oui ou non il va continuer son parcours avec le FC Barcelone, le seul club dont il a porté les couleurs pour l’instant.

« C’est une décision que Messi doit prendre seul »

Evidemment, du côté du Camp Nou, on espère qu’il fera le choix de la stabilité. Et on fait tout pour cette optique. Après les propos tenus par Joan Laporta durant son investiture comme président, ce fut au tour de Jordi Alba d’exprimer son envie de voir La Pulga poursuivre avec eux. "Messi? J'espère qu'il restera avec nous, il est clair qu'il est un joueur unique, il est le meilleur du monde et j'espère qu'il restera, mais c'est une décision qu'il doit prendre", a-t-il confié dans un entretien à Sport.

L’international espagnol a admis ensuite qu’un départ du sextuple Ballon d’Or serait une perte pour le club mais aussi pour lui : « Avec Leo, j'ai toujours eu une très bonne relation, sur et en dehors du terrain, nous nous sommes toujours bien compris. »



Tout en encourageant son coéquipier à étirer son aventure avec les Blaugrana, Jordi Alba croise aussi les doigts pour que d’autres grandes stars débarquent à Barcelone dans un avenir proche. « Haaland ou Mbappé ? Ce sont deux grands joueurs, mais ce n’est pas moi qui décide ».