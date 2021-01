Pedri a été la révélation de la saison pour le FC Barcelone et même pour la Liga toute entière, lui qui a déjà pris part à 27 rencontres toutes compétitions confondues pour trois buts et des prestations XXL avec le club Blaugrana. Le joueur de 18 ans s'est parfaitement adapté dans le jeu et combien bien avec Leo Messi et Frenkie de Jong, et son entraîneur Ronald Koeman le soutient et lui tresse des louanges à chaque fois qu'il en a l'occasion. Pedri explique sa forme étincelante par son amour pour le club Blaugrana. «Dès le premier jour, je me suis très bien adapté car je suis dans le club où je voulais être», a déclaré le jeune prodige.

Pedri garde les pieds sur terre

"Lorsque vous êtes entouré de bons joueurs, il est beaucoup plus facile d'apprendre et de bien faire.", a-t-il ajouté. Malgré son ascension fulgurante, Pedri garde les pieds sur terre. "Je dois me concentrer sur ce que j'aime, m'améliorer de jour en jour et essayer d'éviter toutes [les distractions]", a-t-il encore confié dans des propos relayés par Marca, lui qui reste l'une des rares satisfactions chez les supporters catalans cette saison.