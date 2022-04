La Colombie pleure son "Colosse", Freddy Rincon

Surnommé "El Coloso" ("le colosse"), Rincon avait été hospitalisé lundi dans un état critique et opéré d'urgence pendant trois heures, après une violente collision entre un autobus et la camionnette à bord de laquelle il voyageait. "Malgré tous les efforts réalisés par notre équipe médicale, le patient Freddy Eusebio Rincon Valencia est décédé ce jour", a annoncé dans un communiqué la clinique Imabanaco de Cali, où il avait été transféré grièvement blessé. Rincon (84 sélections, 17 buts) avait été l'une des vedettes de la Colombie lors de la Coupe du monde 1990 en Italie, membre à part entière d'une génération dorée qualifiée pour trois phases finales cosnécutives de la Coupe du monde (1990, 1994 et 1998), aux côtés notamment de Carlos Valderrama. Pendant sa longue carrière, le milieu offensif a porté les maillots du Real Madrid (Espagne), de Naples (Italie), de Palmeiras et des Corinthians (Brésil), vainqueurs avec lui comme capitaine du premier Mondial des clubs, en 2000. Il a aussi joué pour Santa Fe et l'America de Cali, dans son pays natal.

Des buts mémorables

Né dans la ville portuaire de Buenaventura (sud-ouest), Rincón est resté dans les mémoires colombiennes pour son but à la dernière minute du match contre l'Allemagne (1-1), future championne du monde, lors du Mondial-1990. C'était la première fois que la Colombie se qualifiait pour les huitièmes de finale d'une Coupe du monde, après 28 ans d'absence en phase finale. Le solide milieu de terrain offensif a aussi inscrit un doublé mémorable contre l'Argentine (5-0), à Buenos Aires, qui a contribué à envoyer la Colombie au Mondial-1994, aux Etats-Unis. C'était l'année de sa première expérience à l'étranger, à Palmeiras, avant de partir à Naples puis d'attirer l'attention du Real Madrid.

Mais Rincon n'a passé qu'une seule saison dans la Maison Blanche et en 2012, dans un entretien au quotidien espagnol Marca, il avait évoqué le "racisme très marqué" qu'il avait subi au Real Madrid. Il a raccroché les crampons en 2004, après une dernière saison sous le maillot des Corinthians dont il était devenu une icône. En août 2013, Rincón avait déjà eu un accident de voiture, victime de plusieurs blessures, dont une à la tête. Les circonstances de l'accident de lundi ne sont encore établies, certaines images laissant penser qu'un feu de circulation était rouge et qu'il y a peut-être eu un excès de vitesse de la part du conducteur du bus ou de la camionnette, selon la mairie de Cali. Mais il n'est pas certain que Rincon était au volant.