Toni Kroos a été vertement tancé par plusieurs observateurs en Allemagne dont Lothar Matthaus et Uli Hoeness, passé par le Bayern en tant que joueur puis président, pour ses prestations jugées insuffisantes à l'Euro avec la sélection allemande cet été. Le joueur du Real Madrid a accordé un entretien à Bild afin de répondre aux attaques du dirigeant du Bayern Munich.



Kroos content de l'arrivée de David Alaba

Kroos a été critiqué pour son jeu lent et ses passes latérales à l'Euro, mais estime qu'il n'était pas seul sur le navire allemand : "J'ai été un peu surpris, c'est pourquoi j'ai réagi", a-t-il déclaré. "Je ne réagis pas aux soi-disant experts dont les attaques ne me surprennent plus. Je pense qu'Uli a eu assez de facilité avec ses critiques lorsqu'il a choisi de parler d'un joueur qui ne joue pas pour son club", a tonné Kroos. "J'ai vraiment un grand respect pour les réalisations de toute une vie d'Uli Hoeness, mais ses dernières apparitions à la télévision sont un peu discutables." Kroos a ensuite évoqué David Alaba, qui a rejoint Les merengue cet été et semble avoir fait une bonne affaire. "J'ai su assez tôt qu'Alaba viendrait, non pas de David, mais du Real Madrid. Le Real a reçu des frais de transfert pour Varane, mais n'a rien payé pour Alaba. Vous devez tout prendre en compte."