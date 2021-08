Koundé - Carlos, une charnière convoitée mais toujours sévillane

Ils sont arrivés à deux jours d'intervalle en Andalousie, les deux en provenance de la France. Diego Carlos faisait les beaux jours du FC Nantes quand Jules Koundé éblouissait déjà de son jeune talent, les Girondins de Bordeaux. Depuis, les deux hommes forment une charnière d'exception à Séville dirigé par Julen Lopetegui. Pour leur première saison ensemble, les Sevillans ont montré une belle complicité et une complémentarité très intéressante pour la suite. Grâce en partie à eux, la formation andalouse s'est hissée à une très belle troisième place lors de la saison 2019/2020 (et une victoire en Ligue Europa), avant de terminer quatrième du dernier exercice, à deux petits points du FC Barcelone.

Pendant les matchs, les observateurs du club ont pu se rendre compte de la belle combinaison des deux talents, l’altruisme et la tactique pour le Français, la percussion et le don de soi du Brésilien. Et ce n'est pas un hasard si Diego Carlos et Jules Koundé ont goûté presque en même temps aux joies des sélections internationales. Efficace sur le terrain, le duo s'apprécie dans la vie quotidienne. D'ailleurs, le plus ancien des deux ne tarit pas d'éloges à son sujet. « De nombreux clubs seront intéressés par lui, c'est certain, reconnaissait l'ancien nantais au micro de AS en mars dernier. Il grandit à chaque match, chaque minute qui passe nous montre qu'il évolue et gagne en confiance et en expérience. C'est important. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de son avenir. »

Aucun mouvement pour le moment



Le futur de Diego Carlos s'inscrit pour lui, en tout cas, en Andalousie. Sous contrat jusqu'en 2024, le Brésilien s'est montré très intéressé à l'idée de poursuivre l'aventure avec Séville. « Séville c'est ma maison, je suis très heureux avec le club et les fans, avouait l'ancien Nantais. C'est vrai que j'ai parlé avec Monchi et Séville et je pense avoir fait du bon travail. Nous allons voir ce que nous allons faire, si nous pouvons trouver un accord. »

Si l'avenir du joueur de 28 ans parait bouclé, ce n'est pas le cas de Jules Koundé. Également sous contrat jusqu'en 2024, le défenseur possède une clause de départ à 80 millions d'euros et a récemment évoqué sa volonté de jouer dans un club disputant chaque saison la Ligue des Champions. Sauf que depuis, aucune offre n'est arrivée sur la table. Un temps évoquée, la piste au Real Madrid s'est refroidie, Manchester United s'est renforcé avec Raphaël Varane. Quant à Chelsea qui était également cité parmi les pistes potentielles, le recrutement de Lukaku a coûté beaucoup d'argent et les Blues comptent notamment sur Trevor Chalobah en défense. Il y a quelques jours, le directeur sportif Monchi a évoqué le sort du Français : « De nombreux clubs se sont renseignés pour Koundé. Bien sûr, il y a de l'intérêt mais aucune offre officielle sur la table. Je ne sais pas ce qui va se passer... Si une offre importante arrive, nous vendrons car c'est notre politique pour améliorer l'équipe. » Mais pour le moment donc, statu quo derrière...