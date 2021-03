Koeman ? Xavi veut un autre coach pour le Barça

Après un début de saison compliqué et une élimination précoce au stade des 8es de finale de la Ligue des Champions face au PSG, le Barça de Ronald Koeman a trouvé la bonne carburation, avec des prestations roboratives en championnat. Et le coach batave, jusqu'alors fragilisé, a été confirmé par sa direction pour la saison prochaine. Joachim Löw, l’actuel sélectionneur de l’Allemagne, ne poursuivra pas, de son côté, sa mission à la tête de la Mannschaft après l'Euro et pour Xavi, l'Allemand est l'homme de la situation au Camp Nou.

"Un coach de haut niveau"

"C’est un entraineur de haut niveau, qui prône le spectacle, le football offensif et puis il est champion du monde", a louangé le technicien catalan dans une interview accordée à Süddeutsche Zeitung. "Löw a contribué à ce que l'Allemagne développe une compréhension différente du football et qui me rappelle beaucoup de ce que j’avais connu avec l'Espagne et Barcelone. Il conviendrait parfaitement au Barça en raison de sa manière d'appréhender le jeu. Et en raison de sa personnalité", a ajouté Xavi. Une façon pour ce dernier de refuser poliment le poste, lui qui a été souvent été associé au Barça ? Seul l'avenir nous le dira...