Koeman : "Umtiti a commis des erreurs"

Le Barça a subi la loi du FC Séville mercredi soir en demi-finales aller de Coupe du Roi (2-0). Si Jules Koundé s'est montré à son avantage en ouvrant le score de belle manière pour les Andalous, ce n'est guère le cas de Samuel Umtiti. Sur le premier but adverse, l'ancien Lyonnais s'est fait éliminer d'un petit pont par Koundé. Sur le second, il a glissé face à Ivan Rakitic. Bref, une soirée à oublier pour Umtiti.

"I l a fait des erreurs comme tout le monde "

Sondé au sujet de la performance de son défenseur, Ronald Koeman a reconnu qu'il avait commis des erreurs, mais refuse de l'accabler. "Ce sont deux actions... On a laissé trop d'espace sur le premier but dès la moitié du terrain, et le deuxième but, on ne joue pas bien le hors-jeu, ça n'a pas été une bonne décision. Mais je crois que le reste du match, il a été bien, il a fait des erreurs comme tout le monde, et cela fait partie du football. Ce n'est pas juste de le cibler, on gagne tous ensemble et on perd aussi tous ensemble", a asséné le coach des Blaugrana en conférence de presse.