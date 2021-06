Koeman reste au Barça !

Entraîneur du FC Barcelone depuis l'été dernier, Ronald Koeman voyait ces dernières semaines un doute planer autour de son avenir, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Le club catalan n'a terminé la saison qu'avec une maigre Coupe du Roi au palmarès, malgré une nette progression dans le jeu au fur et à mesure des semaines. En raison de l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au PSG et d'une Liga non remportée, le technicien hollandais était contesté. Mais ce jeudi, le doute s'est dissipé après la prise de parole ferme de Joan Laporta.

🔊 @JoanLaportaFCB : "Après une période de réflexion, nous avons décidé de conserver @RonaldKoeman au poste d'entraîneur et qu'il était toujours sous contrat avec le Barça" pic.twitter.com/fR8AkAylyy

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 3, 2021





"La meilleure chose pour le Barça"



Le président du FC Barcelone a scellé le futur de Koeman sur le banc du côté du Camp Nou. "Suite à cette période de réflexion, nous avons décidé de maintenir le contrat en vigueur de Ronald Koeman", a expliqué le dirigeant. "Nous sommes très satisfaits de nos échanges, qui se sont conclus sur une unité de points de vue concernant ce qu'il faut faire la saison prochaine et sur l'évaluation de ce qu'il s'est passé cette saison. Nous pensons que le maintien de Ronald Koeman est la meilleure chose pour le Barça", a expliqué Laporta, soulignant la franchise des échanges entre les deux hommes. Le club catalan s'est renforcé ces deniers jours avec les signatures de Sergio Agüero et Eric Garcia, et pourrait bien continuer dans la même optique alors que les noms de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay sont cités par la presse espagnole.