Koeman reconnaît enfin le talent de Griezmann

Grâce à un doublé d'Antoine Griezmann (2-1), le Barça a signé un succès important à Villarreal ce dimanche, dans l'optique de la course au titre. Le Real ayant fait match nul face au Betis Séville samedi soir. Sondé sur cette aubaine en conférence de presse, Ronald Koeman ne se cache plus. "C'est un grand pas vers le titre", a déclaré Koeman à l'Estadio de la Ceramica.

"Griezmann améliore sa finition"

«Chaque victoire est un pas dans la bonne direction. Chaque match est difficile. Nous avons bien réagi et nous avons créé des occasions. Nous étions fatigués à la fin, mais nous avons bien défendu. Nous savons que, avec six matchs à disputer, si nous gagnons les six, nous serons champions. Mais je pense que nos adversaires vont nous rendre la vie difficile. Nous devons encore jouer contre l'Atletico. Il y a un long chemin à parcourir, mais nous allons tout donner pour essayer de gagner." Koeman a évoqué le doublé d'un Griezmann inspiré, et a louangé le Français : "J'ai toujours été ravi de lui, de son travail. Il améliore sa finition et il a joué un rôle clé aujourd'hui. Cela nous donnera confiance, lui et nous. Nous avons besoin de joueurs comme lui."