Koeman réagit aux débuts en fanfare de Suarez

L’avenir nous dira si ce n’était qu’une petite piqûre ou une prédiction pour la suite des événements. Mais alors que le FC Barcelone - certes facile vainqueur de Villarreal (4-0) - bataille pour s’offrir un nouvel attaquant, l’indésirable Luis Suarez s’est offert un doublé lors de sa première apparition avec l’Atlético Madrid dimanche, face à Grenade (6-1). Des débuts parfaits pour rappeler qu’il en avait encore sous la semelle. Dimanche soir, l’entraîneur du Barça Ronald Koeman a donc forcément été interrogé à ce sujet.

« Luis est un grand attaquant mais nous avons pris cette décision. On ne va pas être très content s’il ne marque pas, on ne va pas non plus être triste s’il marque. Je lui souhaite tout le meilleur, qu’il fasse une bonne saison. Mais nous devons penser à nous », a-t-il sobrement déclaré. Pour le moment, Ansu Fati brille dans le secteur offensif. Et les Blaugrana ont une semaine pour se renforcer sans trop dépenser…