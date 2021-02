Koeman pas confiant du tout pour Messi

Dans des propos accordés à The Athletic, Ronald Koeman, coach du Barça, a été sondé sur le futur de Lionel Messi, qui sera en fin de bail avec la formation catalane au terme de la campagne. Et il est plutôt pessimiste. "Je ne suis pas confiant là-dessus, glisse le coach batave. J’ai bon espoir, oui, car c'est toujours un excellent joueur et il continue de gagner des matchs pour nous, pour l’équipe. J’aime être son entraîneur, si vous regardez ses qualités chaque jour dans les séances d’entraînement, c’est incroyable. Bien sûr, il est venu jeune à Barcelone. Et je ne vois toujours pas Leo Messi dans un autre maillot que le maillot du Barca. "

"Je n'ai aucun problème avec Leo, ajoute Koeman. Il est le capitaine de l'équipe, je parle à Leo de choses tactiques et nous avons une très bonne relation professionnelle que j'ai avec tous les joueurs. Mais il est… OK, c'est le capitaine, donc vous avez toujours plus de communication avec lui.", tempère-t-il.