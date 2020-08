Koeman nouveau coach du Barça !

Tout s’enchaîne du côté du FC Barcelone. Cinq jours après l’humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions, le club catalan a annoncé l’arrivée de Ronald Koeman à un poste d’entraineur laissé vacant par Quique Setién, limogé lundi. Le tout alors qu’Eric Abidal, secrétaire technique du club, a quitté les Blaugrana d’un commun accord mardi. La révolution est bien en marche au Barça.

Koeman active sa clause avec les Pays-Bas





Pour l’incarner, c’est donc vers le technicien néerlandais que Josep Maria Bartomeu et l’équipe dirigeante se sont tournés. Un technicien qui était encore… sélectionneur des Pays-bas il y a quelques heures. Une formation à qui il a redonné des couleurs et qui devra donc faire sans lui pour l’Euro, reporté à l’été prochain. Une clause existait en effet dans son contrat, lui permettant de résilier si le Barça venait taper à sa porte. Ce qui a donc été le cas, alors que les noms de Mauricio Pochettino, Thierry Henry ou encore Xavi étaient évoqués, même si ce dernier semble avoir une place réservée à moyen terme.

Un passé glorieux au Barça pour Koeman

Koeman, 57 ans, connaît bien le club catalan pour y avoir disputé 264 matches comme joueur entre 1989 et 1995, raflant au passage quatre titres de champion d’Espagne et une Ligue des Champions (avec un but en finale). Il va désormais y relever son défi le plus prestigieux en tant qu’entraîneur de club, après être passé, entre autres, par l’Ajax Amsterdam, Benfica, le FC Valence, Southampton ou encore Everton. « J’aimerais revenir, mais ce ne sera acté que quand ce sera signé », déclarait-il un peu plus tôt. Voilà qui est fait.